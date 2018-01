Via Doberdò: il topo d'auto entra in azione a mezzogiorno

Nessun problema, per il ladro, a colpire in pieno giorno, visto che è entrato in azione a mezzogiorno. Ma il tempo ridotto a sua disposizione e il fatto che nell'auto non c'era nulla da rubare hanno trasformato il furto "solo" in un vandalismo. Via Doberdò, un giovane si aggira tra le auto. A tenerlo d'occhio una residente della zona, dalla finestra che si affaccia sulla strada. lei si distrae un attimo e lui entra in azione: rompe il finestrino dell'Audi e apre la portiera, guarda dentro e, visto che non c'è nulla se ne va. Per il proprietario dell'automobile una spiacevole telefonata: "Ti hanno spaccato il vetro dell'Audi".