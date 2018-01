Via Spadolini? Una "discarica" dove spuntano bidet e divani

Lettera firmata, con tanto di foto, che non ha bisogno di alcun commento.

Sono una residente di via Giovanni Spadolini dal 2010 e da allora assisto all'insopportabile spettacolo di cumuli di rifiuti abbandonati in questa via. Allego alcune foto scattate proprio oggi, che illustrano la consueta situazione accanto alle campane per la raccolta del vetro.

Noi condomini dei numeri civici 1 e 3 abbiamo numerose volte denunciato e protestato presso Iren e presso l'assessorato all'ambiente e c'è chi ha affisso il cortese (anche troppo, direi) cartello che allego in foto. Il solo risultato ottenuto fino adesso è la periodica rimozione del lordume. Rimozione alla quale fa immediatamente seguito un ulteriore deposito di rifiuti vari: divani, bidet, elettrodomestici, giocattoli, anche cartone e plastica che potrebbero essere benissimo smaltiti con la raccolta porta a porta. La tempestività di questa gente è impressionante, vien quasi da pensare che aspettino dietro i vetri la pulizia per rimpiazzare immediatamente.

La discarica si sta convertendo anche in sfascia carrozze, comprende un'auto incidentata (non assicurata) depositata sempre accanto alle campane da non so più quanto tempo.

Scrivo alla Gazzetta perché, per quanto mi renda conto che gestire la cosa non sia semplice, stento a credere che, dopo anni e anni di comportamenti così gravemente lesivi per il decoro pubblico e così ostentatamente incivili, non sia possibile prendere nessun provvedimento efficace. Ripeto, l'unica azione che ho visto è stata quella che ho appena descritto. Azione che, tra l'altro, trovo controproducente, perché autorizza i responsabili a continuare a depositare indisturbati rifiuti in quelli che dovrebbero essere posti auto di via Spadolini.

Il mio intento è quello di sollecitare l'attenzione sul problema dei rifiuti abbandonati nel suolo pubblico di tutta Parma nella speranza che si faccia qualcosa. Chiedo la pubblicazione di questa mia o comunque interventi sul problema.