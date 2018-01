Via Montebello, un parcheggio da campioni. Con seguito....

Si sono fermati in più di uno a segnarlo al conducente a bordo, impegnato col telefonino. Quel parcheggio "da campioni" che occupava l'intera larghezza della pista ciclabile di via Montebello è stato fotografato anche da un lettore. E quando l'automobilista ha capito che sarebbe diventato "famoso" ha provato ad andarsene in tutta fretta, cercando di scavalcare il cordolo senza riuscirci e - dicono i presenti - facendo anche qualche danno alla vettura. Fino a trovare una via d'uscita.