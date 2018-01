Cerchiate con precisione dal nostro gazzareporter, lo stesso Maurizio Ferrarini ci invia alcune foto scattate in piazza Sacco e Vanzetti a Baganzola per segnalare la presenza di nidi di processionarie: "Essendo il piazzale dotato di un area giochi per bambini - scrive - credo sarebbe il caso di eliminare il pericolo prima che i bozzoli si schiudano".