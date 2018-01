Via Paullo, i residenti: "La raccolta dei rifiuti non è puntuale"

Questa è Via Paullo. Un gazzareporter segnala: "I bidoni rossi non vengono svuotati da settimane così come i sacchi che si accumulano. Aumentano le bollette e di pari passo diminuiscono i servizi. Forse dovremmo portare i nostri rifiuti sotto casa del sindaco dove certamente questo degrado non esiste. Paghiamo per tenerci l'immondizia dentro casa tutta la settimana?

Ci sta a cuore Parma più pulita. Sic! Forse è il caso di ripristinare i vecchi cassonetti grigi e tornare ad avere strade più pulite".