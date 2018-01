Ci scrive un lettore che ha inviato la foto: "Questo è il degrado che impera da circa due settimane in Via Francesco Nullo. Per “fortuna” che qualcuno era interessato all’articolo perché prima il lascito era completato anche da un matrimoniale. E non è la prima volta che qualche intelligentone deposita rifiuti ingombranti in prossimità della campana del vetro".