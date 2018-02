Via Caduti e dispersi in Russia: un parcheggio "eccessivo" Gallery

Una rete che i residenti oramai sono abituati a vedere piegata. Nel fare manovra, evidentemente, più di qualcuno confida nell'elasticità della rete, ma non nel fatto che poi resta piegata, danneggiandola di fato permanentemente. Questa volta, però, come ci segnala un attento gazzareporter, un automobilista ha fatto un danno ben peggiore. Siamo in via Caduti e dispersi in Russia (tra via Montebello e viale Duca Alessandro), di fianco ad un piccolo parcheggio.