Higuain, la richiesta di foto sexy diventa un caso

Primo l'insulto: "C'è Higuain che su Instagram mi chiede la foto del c***o... che malato". Poi, dopo gli immancabili (centinaia) di commenti, le "scuse": "Con Higuain ci siamo sentiti un paio di volte sulla chat di Instagram, e la nostra è stata una conversazione scherzosa e goliardica. Non volevo sicuramente offenderlo, anche perché i malati sono altri e non sicuramente Higuain che con me si è comportato in modo educato e mai inopportuno. Mi scuso con lui, non era sicuramente mia intenzione offenderlo né creare inesistenti gossip: la mia è stata una semplice battuta. Da sportiva volevo aggiungere che ho imparato una lezione da questa esperienza: bisogna stare molto attenti alle parole che si usano sui social, spesso buttate lì in modo scherzoso e bonario". Quando c'è di mezzo uno degli attaccanti più famosi al mondo (Gonzalo Higuain), che gioca in una delle squadre più amose al mondo (Juventus), se ci mettiamo che lei è particolarmente bella, verrebbe da dirle di stare attenta con le parole. Lui, si diceva, si sa chi è. Lei è Antonella Fiordelisi, promessa della nazionale italiana di scherma ma, vista l'avvenza, anche star dei social. E come tanti l'ha notata l'attaccante argentino. Contatti più o meno "piccanti" che restano negli screenshot. E se la situazione sfugge di mano, senza volerlo e senza rendersene conto, ecco le scuse.