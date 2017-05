Nessuno conosceva, fino a ieri, Thomas Lintozzi. Ora, in tanti (social soprattutto), conoscono questo 26enne. E' il tifoso della Roma che ha preso (dopo una vera e propria battaglia) la palla lanciata in curva Sud da Totti, dopo aver scritto "Mi mancherai". Basta una foto postata e il telefonino impazzisce. Proposte e cifre di ogni tipo (oltre che amici o giornalisti): "Non lo vendo, per me è sacro. Sono un ragazzo di curva, innamorato della Roma e quindi di Totti, sono passato dalle lacrime del giro di campo alla gioia di stringere forte questo pallone. Non lo lascio neanche per dormì e non me ne separerò mai, neanche per tutte le offerte che mi stanno arrivando”.