Poche ore al match: ecco il tifo a Cardiff

Mentre Cardiff si riempiva della folla multicolore di tifosi in attesa della partita, centinaia di fan delle due squadre hanno dovuto pazientare in coda alla stazione londinese di Paddington, con i treni diretti in Galles presi d’assalto e overbooking. I tifosi hanno dovuto attendere di trovare un posto incolonnati dietro le transenne piazzate dal servizio d’ordine, con il timore di non arrivare in tempo per la finale. Migliaia di tifosi, infatti, sono arrivati in aereo nella capitale inglese con un piano viaggio che prevede il trasferimento in treno da Paddington a Cardiff, due ore di viaggio con una tariffa fino a 113 sterline nelle ore di punta.