Il transfer non arriva, Neymar si diverte a St.Tropez Foto

Il neo acquisto del Paris Saint Germain, Neymar, festeggia con amici allo stabilimento Bagatelle Beach, sulla spiaggia Pampelonne a St Tropez il trasferimento dal Barcellona al club francese, il 7 agosto 2017. Il brasiliano ha bevuto coca cola nonostante le numerose bottiglie di Champagne che anche lui ha contribuito a stappare; ha fatto qualche foto con pochi e selezionati fan, soprattutto bambini.

Il transfer internazionale ancora non arriva, l’esordio in Ligue 1 con la maglia del Psg potrebbe essere di nuovo rimandato, così Neymar ha deciso di prendersi dei giorni di vacanza.

Assieme ai toiss, un gruppo d’inseparabili amici d’infanzia con cui spesso si fa vedere, è andato in Costa Azzurra e dopo aver noleggiato uno yacht, il Ginevra, il brasiliano si è diretto a St. Tropez dove, come documentano foto e video apparsi su vari media spagnoli e francesi, se la spassa assieme a una decina di amici. Tra tuffi dall’imbarcazione, bagni di sole gavettoni, il nuovo n. 10 del Psg sembra non preoccuparsi molto del mancato arrivo del transfer, pronto comunque a mettersi a disposizione del tecnico Unai Emery non appena gli verrà chiesto di farlo.

Intanto c'è chi scrive che la Liga continuerà a non inviare il documento ai colleghi francesi, che saranno quindi costretti a rivolgersi alla Fifa. Potrebbero quindi volerci una decina di giorni, e intanto O Ney rimane a St. Tropez con i toiss.