Belen, un altro bacio (con Iannone) nella bufera

Nulla di strano (ormai) se una coppia pubblica sui social una foto di un bacio tenero. La notiza c'è quando i personaggi, non tanto per il nome (Belen Rodriguez in primis e Andrea iannone), sono al centro di una gossip-bufera. Andiamo con ordine: Belen è reduce da una polemica scatenata da un video postato su Instagram in cui la showgirl argentina lecca il viso del figlio (in tanti ci hanno visto un bacio - guarda). Un altro bacio, quindi, anche se stavolta è con il suo compagno. Decisamente più normale. La foto dell' "ultimo bacio" è stata postata dallo stesso centauro. Scatto con tanto di dedica e successivo commento della showgirl. Insomma, la coppia sembra essere più innamorata che mai, quando c'era già qualcuno che metteva in discussione il legame. Ma anche qui c'è chi paragona questo, ad una precedente foto/bacio tra Belen e l'ex, Stefano De Martino. A farlo notare a tutti su Instagram è stato l’account @_itesoridiangelica che ha messo le due immagini a confronto. Sempre con tovagliolo.

E se ci mettiamo che qualche mese fa lo stesso De Martino, durante una diretta, aveva ammesso di non aver ancora smesso di amare colei che "ha scelto come sua moglie e come madre dei suoi figli"... Intrecci: proprio durante le feste si era parlato di un riavvicinamento (con foto) tra Belen e Di Martino. Ma questa foto sembra scacciare le nuvole. Non proprio tutte vista la similitudine delle foto.