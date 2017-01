Kim, prima il trucco alle parti intime, poi con la felpa "comunista"

Kim Kardashian pare competere a distanza con la "nostra" Belen a colpi di gossippate (Belen 1 - Belen 2). L'ultima della diva dei social? Anzi...le ultime? Prima si fa fotografare (foto postate on line, naturalemente, dal truccatore) mentre, prima di una sfilata, dopo il volto si fa truccare anche le parti intime. Seduta con make-up, appunto, nelle zone proibite. Un'altra foto, in piedi, girata con il fondoschiena rivolto al truccatore Mario Dedivanovic. Passa qualche giorno e la bella Kim si fa fotografare ad una sfilata. Tutto normale? Con lei, mai. La foto (in realtà sul web ne girano alcune) la ritrae con una felpa rossa con tanto di falce e martello. Dimenticando il fatto che suo marito Kanye West la settimana prima era andato a far visita al suo amico capitalista Donald Trump. Non si sa cosa pensare: forse la rottura tra i due di cui tanto si vocifera è insanabile?. Il prezzo di questa felpa "comunista"? 770 dollari.