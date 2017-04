Continua la querelle tra l'ex spice Girls Mel B. e l'ex babysitter Lorraine Gilles. Se la cantante accusa la bionda babysitter di aver avuto per anni una relazione con suo marito, Stephen Belafonte e di essere rimasta incinta di lui, che poi l'avrebbe indotta ad abortire, ecco il contrattacco della tata, che ha denunciato la cantante per diffamazione. Non solo: la Gilles accusa Mel B. di averla indotta a bere alcool quando aveva 18 anni e poi di aver coinvolta in una sessione di sesso a tre con lei e il marito Stephen. Il triangolo sarebbe durato per sette anni.