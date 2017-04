"Kim Kardashian ha la cellulite": è bufera, 100mila fan la abbandonano

Vacanza galeotta e paparazzo impietoso. A dire il vero ci vuole un occhio molto molto attento, ma in tanti l'hanno visto: Kim Kardashian, la regina dei social è finita nella bufera per delle foto scattate in Messico in cui mostra glutei con la cellulite. Molti fan (100mila) si sono sentiti traditi e hanno smesso di seguirla accusandola di essere una bugiarda. Ma per una che ha quasi 100 milioni di follower su Instagram e oltre 51 milioni su Twitternon dovrebbe essere un'"emorragia" grave.