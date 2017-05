Pippa Middleton si è sposata (Kate e William in chiesa)

Pippa Middleton e James Matthews sono ufficialmente marito e moglie. La coppia è uscita dalla chiesa di St. Mark, nel Berkshire, dopo essersi detti 'si» accompagnati dai parenti, amici e ospiti illustri tra i quali spiccavano il campione di tennis Roger Federer e la moglie Mirka. Ovviamente sorridenti, mano nella mano, fuori dalla chiesa Pippa e James sono stati circondati per le foto dai 9 paggetti, George e Charlotte in testa.

Su una Rolls Royce vintage e abito disegnato da Giles Deacon

Con indosso un abito di Giles Deacon e un velo sui capelli raccolti in uno chignon, Pippa Middleton è arrivata accompagnata dal padre nella chiesa di St. Mark, nel Berkshire, per unirsi in matrimonio al fidanzato James Matthews. La sposa, giunta in chiesa a bordo di una Rolls Royce vintage scoperta, ha mancato di poco la pioggia che è iniziata a cadere, e si girata per sorridere ai fotografi. Poco prima erano entrati in chiesa i due paggetti, il principino George e la sorellina Charlotte. La sorella della sposa, Kate Middleton, indossa un abito rosa e un cappello, mentre la madre ha optato per un abito rosa cipria.

Alle nozze di Pippa Middleton anche 300 abitanti paesino

Un gruppo di 300 abitanti del piccolo villaggio è stato selezionato per poter assistere al matrimonio da dietro un recinto fuori dalla chiesa per tutta la durata della cerimonia, proprio davanti ai fotografi, non esattamente felici della decisione.