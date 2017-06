Melania Trump e il figlio Barron hanno finalmente "traslocato" alla Casa Bianca. La moglie del presidente e l'unico figlio maschio 11enne della coppia presidenziale avevano vissuto finora (dopo sei mesi dall'insediamento) a New York per consentire a Barron di terminare l'anno scolastico del "fifth grade", corrispondente alla quinta elementare italiana.