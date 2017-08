Modella rapita, l'avvocato: "Storia vera a metà" Foto

«E' una storia strana ma del tutto vera». Lo ha detto ai media britannici Francesco Pesce, il legale italiano di Chloe Ayling, la modella inglese di 20 anni attratta con una offerta di un servizio fotografico a Milano e poi sequestrata da Lukasz Herba, un cittadino di origine polacca, che avrebbe voluto metterla in vendita nel deep web. L'avvocato ha voluto fare questa precisazione dopo i dubbi sulla ricostruzione della vicenda che erano emersi da più parti, in particolare sui tabloid del Regno Unito che riportano l’ipotesi di una conoscenza pre-esistente fra la ragazza e il suo rapitore. Pesce ha anche riferito alla Bbc che la ragazza doveva essere venduta dalla gang che la teneva in ostaggio in Medio Oriente come sorta di schiava del sesso. Chloe afferma di essere stata sotto costante minaccia di morte da parte dei suoi rapitori e in questo modo è stata obbligata anche a fare shopping.