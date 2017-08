L'estate pazza di social, vip, bufale e gaffe "razziste"

Vip, bufale e gaffe "razziste": estate pazza, estate social. Iniziamo da quella più "grande" Samuel Jackson e Magic Johnson a Forte dei Marmi scambiati e/o definiti come migranti: «Risorse boldriniane a Forte dei Marmi, fanno shopping da Prada coi 35 euro. Condividi se sei indignato!». In tanti ci sono caduti in quello che pare essere un esperimento sociale di Emanuele Fiano (che si difende "non sono razzista") e a cui ha partecipato, come dice lei, la modella Nina Moric (pure lei nella bufera): «Vedere anche in località turistiche come Forte Dei Marmi e Milano Marittima immigrati che bivaccano sulle panchine con i nostri 35 euro è veramente troppo». Bufera nella bufera tra chi inizia a offendere, a darle ragione e chi se la ride. Insulti alla showgirl e ai migranti. «A questo punto, giusto per far vergognare ancora di più le decine di migliaia di persone che stanno condividendo la mia battuta spacciandolo per una gaffe, vi racconto che nel 1998 prima del video con Ricky Martin, a Los Angeles feci una pubblicità di una nota marca di patatine con Dennis Rodman e Magic Johnson. Continuate a scrivere cattiverie, io continuo ad amarvi tutti». Smentisce la "brutta figura" di qualche ora prima la bella Nina. Non è l'unico caso, anche Rita Pavone è finita sulla graticola dei social per aver ritwittato un post sulla strage di Barcellona in cui l’autore - postando un’immagine della Rambla piena di venditori ambulanti - si chiede «Questa è la foto di un giorno qualsiasi sulla Rambla. Ieri non c'erano i manteros (vù cumpra che stendono la loro merce al suolo). Erano in sciopero o sapevano qualcosa??».

Accusata di avere toni razzisti, la cantante ha messo tutti sull'avviso: «cari 'simpaticì amici, voi continuate pure a dire cavolate e cattiverie e io continuerò a bloccarvi e a segnalarvi alla polizia postale».

A chi le ha scritto di essere caduta vittima di una bufala, Rita Pavone ha risposto: «Non lo scrivo io, Lo scrivono gli spagnoli». L’ex "Pel di carota" ha ricordato poi di avere una certa conoscenza di Barcellona: «Io che sono di casa in Spagna da 40 anni e che conosco la Catalunya da una vita, mi sento dare lezioni dal turista del fine settimana..».

E a chi le ha fatto notare che la notizia è stata smentita da El Diario, che ha spiegato che i venditori ambulanti negli ultimi mesi sono diminuiti sulle Ramblas per i maggiori controlli di polizia, lei ha risposto ancora che «Se un quotidiano riporta una notizia smentendola, vuol dire che quella notizia è stata riportata su molti altri quotidiani. E' chiaro?».

La notizia in realtà è stata diffusa su Facebook da Espana Libre informacion, il cui post ieri è stato rimosso dal social network.