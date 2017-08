Miss Italia: il popolo del web fa volare Anna Maria alle prefinali di Jesolo

La fidentina Anna Maria Capaldo è tra le quattro ragazze curvy che hanno raccolto il maggior numero di preferenze sul web e sono state ammesse di diritto alle prefinali nazionali di Miss Italia, in programma a Jesolo dal 27 agosto. La gara online, che aveva preso avvio il 31 luglio sul sito www.missitalia.it , si è conclusa oggi decretando, tra dieci candidate, le vincitrici che si vanno ad aggiungere alle 15 ragazze già selezionate al casting di Roma lo scorso 17 luglio. Con lei Mariarita Grande di Afragola (Na), Elisabetta La Rosa, della provincia di Roma e la lecchese Silvia Rossi. Anna Maria, 30 anni, ha gli occhi e i capelli castani e indossa una taglia 46. Lavora come impiegata amministrativa contabile in un’azienda di action figure, svolge attività di volontariato nell’associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Appassionata di ballo caraibico, ha avuto diverse esperienze nel campo della moda.