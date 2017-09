Pellencin in tacco alto a Venezia: trasgressione e critiche Gallery

Durante la 74esima mostra internazionale del cinema di Venezia, molte sono le celebrità che hanno sfilato sul tappeto rosso. Un ottima occasione per sfoggiare stili diversi e look molto eleganti o aggressivi. Tra cui citiamo il Look Strong del fashion Designer Grinko, con i suo ambasciatori di stile, l’attrice Debora Cattoni e Pier Pellencin (Pellencin in piscina a Colorno - Gallery). La giovane attrice e blogger era vestita, con un abito lungo couture e con trama contemporanea, interamente in pura seta, ha sfoggiato con il contrasto di una borsa con colori sfargianti di Moschino. Il modello invece ha fatto molto parlare, anche ricevendo critiche, con un look strong, underground ed eccentrico, abbianando scarpe a tacco alto. La Cattoni ha presenziato sul red carpet del film La Melodiè i progetti cinematografici che la vedranno coinvolta e il nuovo format ideato dal manager Mauro Col e condotto da Pier Pellencin dal nome Top Food, che uscirà a breve.