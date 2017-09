A 7 anni trova Excalibur, nei social: "E' la regina d'Inghilterra"

La leggenda vuole che nel lago di Dozmary Moor, in Cornovaglia, re Artù morente dopo il duello con il nemico Mordred, ordinò a uno scudiero di gettare l'arma. Ma appena la spada toccò l’acqua, una mano guantata, quella della Fata del Lago, l'afferrò per poi portarla con sé nel fondo. E proprio lì, la piccola Matilda Jones, 7 anni e in vacanza con la famiglia, ha ritrovato una spada antica, di circa un metro e 20 centimetri, spuntata dalle acque del lago. E, appena si è diffusa la notizia, è rinata sui social la leggenda di Excalibur. La bambina stava nuotando con il padre quando ha notato un oggetto che luccicava sul fondo. Senza pensarci si è immersa per prendero. Foto di rito, come una vera guerriera, e il tam tam sui social è diventato virale e ricco di commenti. Infatti, sempre secondo la leggenda, il proprietario di Excalibur diventa per diritto re o regina d’Inghilterra. Ed ionfatti in molti la definiscono "regina". Il padre della piccola, Paul Jones, sdrammatizza e cerca di allontanare un po' la pressione mediatica: “Non credo si tratti di Excalibur, non sarà così antica. Per me non ha più di 30 anni e probabilmente è un oggetto che è stato usato nelle scene di qualche film”.