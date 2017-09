Commenti razzisti per la nuova velina di Striscia Gallery

"Con tante belle ragazze italiane... dovevano scegliere le straniere". "Da velina mora e velina bionda si passa a velina bianca e velina nera, beh è anche logico visto che oramai l'Italia ha perso l'orientamento etnico". E ancora: "State usando la trasmissione per strumentalizzarla a favore dell'immigrazione, quest'anno non la vedrò perché non mi piacciono questi giochetti". Questo (purtroppo) il tono dei commenti che accompagnano l'ufficializzazione di Mikaela Naeze Silva a velina. 23enne nata a Mosca da madre afghana e padre originario dell'Angola è arrivata in Italia a sei anni. Mikaela, va evidenziato, parla cinque lingue: portoghese, italiano, francese, inglese e spagnolo. Lei è il bersaglio di una pioggia di insulti razzisti, dopo che ieri erano stati svelati i volti delle due nuove veline. Un po' ce n'è anche per l'altra (velina): "Due migranti", "La bionda è africana", vengono definite. L'altra è Shaila Gatta, 21enne di Secondigliano (Napoli). Ieri Luca Abete, inviato di Striscia, ha pubblicato sul proprio profilo l'immagine delle due soubrette, e subito è arrivata la cascata di commenti. "Ma state scherzando? - scrive un utente - non bastava già la Raja che fa i servizi pro musulmani, ora anche le veline straniere? Pessima scelta. L'anno scorso appena c'era la musulmana cambiavo canale". Sulla stessa lunghezza d'onda un altro utente commenta ancora: "Avete fatto un buco nell'acqua con queste veline avete puntato sulla razza per accontentare tutti, ridicoli". Tanti fanno notare come le due veline rubino il posto di lavoro alle "tante bellissime italiane vere e originali", alle "nostre ragazze italiane". Mentre c'è chi le ha già ribattezzate "le veline taroccate". "Siate seri e reali con le ragazze italiane" puntualizzano in molti. Qualcuno le difende, ricordando i precedenti: le gemelle Kessler, Dalida, Belen, Ilona Staller Edwige Fenech. "Quando il razzismo ostacola persino la passione italiana per le belle figliole - chiosa - vuol dire che abbiamo oltrepassato di brutto la soglia del pericolo".