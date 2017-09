Laura, la prima sposa single d'Italia: abito, festa e viaggio di nozze

Detto fatto. Altro che battute. Diceva: "Se a 40 non ho ancora il fidanzato faccio il matrimonio con me stessa". Laura Mesi ha mantenuto la promessa. E ha organizzato un mega party (Attenzione, un matrimonio tradizionale in tutto e per tutto) costato 10mila euro, viaggio di nozze compreso. La festa? Abito bianco, bomboniere, taglio della torta, lancio del bouquet. Da sola? No, ha invitato familiari e amici commossi. lei è Laura Mesi, 40enne istruttrice di fitness di Lissone (Monza e Brianza). "Sono la prima sposa single d'Italia. Qualche mese fa l'ha fatto anche un uomo di Napoli, ma a me l'idea era già venuta due anni fa. Avevo detto a parenti e amici che se entro il quarantesimo compleanno non avessi trovato la mia anima gemella mi sarei sposata da sola - spiega - Credo fermamente che ciascuno di noi debba innanzi tutto amare se stesso. Si può vivere una fiaba anche senza il principe azzurro. Se un domani troverò un uomo con cui progettare un futuro ne sarò felice, ma la mia felicità non dipenderà da lui". La fede? Due intrecciate in un unico anello. Non sono mancati i regali: "Grazie ai 70 invitati sono riuscita a coprire le spese del pranzo nuziale. Mi sono concessa anche il viaggio di nozze. Il giorno dopo la cerimonia, che si è tenuta in un ristorante di Vimercate, sono partita per Marsa Alam, sempre da sola". A celebrare il matrimonio un amico che per l'occasione ha indossato una fascia tricolore.