Ignazio uscito dal Grande Fratello: "Ho passato la notte con Cecilia"

La foto non lascia dubbi. Postata da Ignazio Moser su Instagram fa il boom di like, accompagnata dalla prima intervista dopo l'eliminazione dalla semifinale del Grande Fratello Vip. I due fanno sul serio. Pare. Dopo l'eliminazione "Sono rimasto in hotel con Cecilia finché ho preso il treno che mi ha portato a casa. Volevo solo stare con lei, senza telecamere e microfoni. Abbiamo passato la notte insieme, quindi… In questi mesi è nato un sentimento più che forte, penso che si sia visto anche in televisione. La chimica che c’è tra noi non cambierà nel mondo reale". Un ritorno alla realtà che coinvolge anche la sua vita quotidiana: "Il ritorno alla realtà dopo 77 giorni di permanenza dentro quattro mura, dove vedevo sempre i soliti volti, è stato un piccolo choc. L’uscita dal reality segna per me anche un cambio di vita. In queste ore sto cercando di metabolizzare la situazione". Quindi anche famiglia e lavoro, segno che i piedi per terra li ha, nonostante gossippate e luci della ribalta": "L’azienda di famiglia rimane una passione: è quello il mio vero lavoro. Il resto può essere un simpatico contorno: vedremo se ne rimarrò davvero affascinato". I due fanno le cose sul serio: "Siamo due ragazzi di 25 anni, innamorati… Non abbiamo fatto nulla di cui vergognarci". Si torna a parlare della scena "iper social" dell'armadio (Guarda) "Non ci stancheremo mai di smentire questa storia, nata per creare uno scandalo televisivo che non ha fondamento". Sul serio, ma sempre con i piedi per terra: "Non abbiamo programmato nulla. Oggi siamo stati assieme, domani ci incontreremo di nuovo a Milano, mentre giovedì parteciperemo ad una trasmissione televisiva. Abbiamo un po’ di cose da fare e non so quando verrà lei a casa mia".

Mister e Miss Grande Fratello Vip: vota i concorrenti più belli del reality CLICCA QUI