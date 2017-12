La top 5 degli indiscussi protagonisti del GF Vip 2017: Cecilia Rodriguez

Si fa un gran parlare dell'ultima edizione del "Grande Fratello Vip", della vittoria di Daniele Bossari e delle "grazie" di Cecilia Rodriguez.

Ecco la top 5 con gli indiscussi protagonisti del "GF Vip" 2017.

1) CECILIA RODRIGUEZ, 27 anni - La sorella minore di Belen è l'indiscussa vincitrice, come like sui social, del "GF 2017". La sua storia d'amore, vera o presunta, con Ignazio Moser è stata analizzata in ogni programma tv; le "picche" rifilate al fidanzato Francesco Monte sono finite sulle pagine dei settimanali rosa. L'unica arrabbiatura: non figura nell'albo d'oro dei vincitori. Ma si è rifatta con le ospitate in tivù. Fotogenica.