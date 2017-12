Da Belen (e Fedez) a...Morfeo: il Natale social dei vip. Da Hollywood a Parma Gallery

Il Natale diventa social: vip alla carica con foto postate sui social. Belen e sorella, Cecilia, postano due foto differenti: così come Ignazio Moser (nuovo fidanzato ufficiale della piccola Belen) posta una foto (prarticamente identica) con Cecilia Rodriguez, lei pubblica un'immagine con la sorella ma non con il neo fidanzato. Stranezze (social) da vip. Tra i vip anche Fedez con la (futura mamma) Chiara Ferragni che, si può dire, sta preparando il suo arrivo a Parma per il concerto di Capodanno.