Cracco si sposa oggi (Lapo Elkann testimone)

Doveva essere una sorpresa, ma la notizia è inevitabilmente sfuggita di mano dopo le pubblicazioni sul sito del Comune, lo scorso dicembre. Anche le rispettive famiglie l’hanno saputo dai giornali. Carlo Cracco si sposa con la compagna Rosa Fanti oggi venerdì 19 gennaio, intorno alle 17, prima con rito civile a palazzo Reale a Milano, celbrerà il rito il sindaco Beppe Sala. Come testimone, per lui, l’amico e socio al «Garage Italia» Lapo Elkann. Poi, party per 200 persone da «Carlo e Camilla in segheria», il bistrot milanese di Cracco. Per gli invitati, un biglietto: «Festa con sorpresa per la chiusura del ristorante di via Hugo». Lui, vicentino di 52 anni e lei romagnola di Santarcangelo: dieci anni di relazione e due figli, Pietro, 5, e Cesare, 3. Lo chef è già stato sposato e ha due figlie dalla prima moglie: Sveva 15 anni e Irene di 11. La Fanti e Cracco si sono conosciuti a un evento, a Milano, nel 2008.