L'artista giapponese Hiromi Yamazaki ha ideato copricapo e parrucche bizzare per i suoi gatti, ottenute dalla peluria degli stessi animali. Ovviamente non serve molta fantasia per capire che ll'ispirazione nasce da trump e dall'hashtag #trumpyourcat, diffuso durante la campagna elettorale per le presidenzaili Usa.