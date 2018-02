Ferragni e Fedez: gravidanza a rischio. L'affetto social dei follower

Annullati tutti gli appuntamenti e un ricovero "per controlli" in ospedale per Chiara Ferragni. Con lei Fedez. Giorni di paura per la coppia, in attesa di un bambino. Il piccolo cresce meno di quanto dovrebbe. Paura condivisa dai due sui social. Tanti i messaggi di affetto. Lei ha scritto: "Mercoledì abbiamo fatto un'ecografia di routine e il ginecologo ci ha detto che Leo non cresce quanto dovrebbe, forse perché la placenta sta invecchiando e non funziona correttamente. Mi ha messo a letto. Devo riposare (per questo ho disdetto gli impegni di lavoro) e devo fare due visite a settimana per essere sicura che Leoncino stia bene. Abbiamo fatto oggi il primo controllo e i risultati sono migliori, Leo cresce forte". Poi le scuse e un invito a i suoi follower: "Mi dispiace se le mie risposte su Instagram non saranno interessanti come al solito, ma se vi va raccontatemi le storie dei vostri parti". Fedez, che dal canto suo ha pubblicato una foto con lui che accarezza Chiara sdraiata su un lettino, ha fatto una richiesta ai fan: "Scrivete soprattutto a Chiara in questi giorni, tenetele compagnia mi raccomando. E se qualcuno ha avuto un'esperienza simile scriveteci".