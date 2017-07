«Metti una sera d'estate...» a Civitella con Massimo Bottura

Questa è una storia italiana. Con tutti gli ingredienti al posto giusto: uno chef di fama planetaria (sua maestà Massimo Bottura), una delle perle sconosciute di cui è disseminata l'Italia come la Fortezza incastonata in cima a Civitella del Tronto, una Onlus - Agave - che dedica tempo e risorse ai disabili, e due artisti, lo scultore Mariano Moroni e il musicista Tony Esposito.

Amalgama difficile, ma cottura perfetta: la leggenda dell'Osteria Francescana trasloca per una sera d'estate in Abruzzo - «Metti una sera d'estate...» - nel segno della solidarietà per una cena che ha raccolto i fondi a sostegno di un progetto di formazione in ambito lavorativo dei ragazzi disabili. Insomma, il divo Massimo Bottura, lo chef più famoso al mondo o quasi, veste i panni dell'antidivo dimostrando una sensibilità non comune. Come non comuni sono le opere d'arte che mette in tavola, curando personalmente i piatti uno per uno (180 commensali...) affiancato da Davide Di Fabio, il secondo della sua celebre brigata, abruzzese e scintilla dell'evento a Civitella. Scorrono i piatti che hanno ridefinito la storia recente della nostra cucina, dal “Ricordo di un panino alla mortadella” ai “Tortellini in crema densa di Parmigiano Reggiano” che risolvono nell'emulsione del 36 mesi di razza bianca con acqua natura l'amletico dubbio emiliano: panna o brodo? Ancora Emilia, con “La parte croccante di una lasagna” che ci riporta bambini, quando si era pronti a tutto per quella benedetta crosta.

Per dire che la cucina è arte: come il Sensory Path di Mariano Moroni e le note di Tony Esposito che fanno da contorno. Come le pietre mute della Fortezza - ultimo baluardo del Regno Borbonico a cadere - che è più conosciuta all'estero che in Italia. Per questo Daniele Zunica, storico ristoratore di Civitella e deus ex machina della situazione, ha orchestrato in chiave gastronomica un rilancio di terre provate (seppur marginalmente) dal terremoto ma autentici giacimenti del gusto. Pensiamo al vino: Emidio Pepe e Illuminati, due delle etichette a braccetto con i piatti di Bottura, sono di quelle parti. Come abruzzese è Sabatino Lattanzi, giovanissimo ma maturo chef del ristorante Zunica 1880 che è qualcosa di più di una promessa. Tanto da aprire le danze con un finger food di benvenuto che ammalia per tecnica con l'ostrica con formaggio di capra e mela verde e con il gambero rosso e spuma di frutto della passione, poi ti conquista con il panino croccante con formaggio fritto e ciauscolo. Sì, una bella storia italiana.