Samsung: nel 2018 uno smartphone "Note" pieghevole

Nel giorno in cui Apple svelerà i nuovi iPhone, Samsung alza l’asticella preannunciando, per il 2018, l’arrivo uno smartphone pieghevole. L’annuncio è stato dato stamani da Koh Dong-jin, a capo del ramo 'mobilè di Samsung Electronics, in occasione di un evento a Seul dedicato al Galaxy Note 8, in vendita dal 15 settembre.

«Il nostro obiettivo è lanciare uno smartphone della linea Note con display pieghevole l’anno prossimo», ha detto il manager, precisando tuttavia che l’ingresso sul mercato avverrà solo quando il dispositivo sarà pronto. «Quando potremo superare con certezza alcuni problemi - ha rimarcato - lanceremo il prodotto».

Koh ha anche svelato una partnership con la statunitense Harman per creare uno speaker da salotto con assistente digitale in linea con quelli di Amazon, Google e Apple. Ha inoltre annunciato preordini record per il Note 8. In cinque giorni, ha affermato, le prenotazioni in Corea del Sud sono state superiori di 2,5 volte a quelle del Note 7 raggiungendo le 650mila unità.

Lo smartphone non avrebbe quindi subito il contraccolpo legato al flop del Note 7, ritirato l’anno scorso dal mercato per via di una batteria a rischio esplosione.