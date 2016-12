Il Parma c'è e cala un tris di vittorie importante: 2-0 a Lumezzane

Scavone all'inizio del primo tempo, il capitano, Lucarelli all'inizio del secondo tempo. Qualche ghiotta occasione per il Parma e un paio di opportunità per il Lumezzane che ha fatto tanto gioco. Due a zero e i crociati, senza mai soffrire, va detto, anzi l'ha intepretata al meglio (difesa quasi perfetta), espugnano Lumezzane.

Lucarelli nella storia: ha segnato in ogni categoria



Alessandro Lucarelli entra nella storia del Parma. Il capitano crociato ha infatti segnato il gol del 2-0 contro il Lumezzane nella 21a giornata di Lega Pro e, grazie a questa rete, ha conquistato un record storico: con la maglia del Parma Lucarelli ha infatti segnato in tutte le categorie, dalla Serie A alla Serie D

Le altre partite: perde solo la Reggiana

Nessun "regalo" dagli altri campi: il Venezia ha vinto, il Pordenone ha stravinto (5-0 con il Forlì). Ha vinto anche il Padova, ha perso solo la Reggiana. Venezia prima a 42 punti, Pordenone dietro a 41 punti e davanti a Parma, Padova 39. Reggiana 37.

Risultati

Albinoleffe - Padova 0-3

Ancona - Reggiana 1-0

Bassano - Teramo 2-1

Lumezzane - Parma 0-2

Modena - Feralpisalò 4-1

Pordenone - Forlì 5-0

Sambenedettese - Maceratese 0-1

Santarcangelo - Fano 1-0

Sudtirol - Gubbio 2-2

Venezia - Mantova 3-1

CLASSIFICA: Venezia 42 punti; Pordenone 41; Padova, Parma 39; Reggiana 37; Gubbio 35; Bassano 33; Sambenedettese 31; Feralpisalò 29; Santarcangelo 27; Albinoleffe 26; Maceratese 24; Sudtirol e Ancona 23; Lumezzane 22; Forlì, Modena, Teramo 19; Mantova 18; Fano 16.

La partita in pillole

62' Prima Lucarelli manca di poco l'aggancio a due passi dalla porta del Lumezzane, poi un diagonale di Guazzo finisce a lato di pochissimo

53' Raddoppio del Parma: punizione di Corapi dalla sinistra, salta Lucarelli sul secondo palo e colpisce di testa. Gol. Parma 2 Lumezzane 0

50' Pressa il Lumezzane: ritmi un po' più elevati

Gol a parte, una parata di Zommers e una clamorosa occasione per i crociati non sfruttata. Tanto Lumezzane (come gioco) ma senza essere pericoloso. Il primo tempo finisce 1-0 per il Parma.

41' Il Lumezzane continua a fare gioco senza rendersi pericoloso, ma il Parma si difende

32' Malinteso tra Calaiò e Guazzo: il Parma perde un'occasione clamorosa.

19' Lumezzane pericoloso con Russini che salta due difensori crociati e scarica: ma Zommers devia in angolo un tiro pericoloso (il pallone gli ha rimbalzato davanti)

10' Il Parma perde uno dei suoi giocatori più in forma, Baraye. Infortunato non ce la fa a proseguire: dentro Guazzo

5' Fa tutto Baraye, ma Scavone è doppiamente bravo a seguire l'azione e a realizzare il suo terzo gol in campionato

Commento prepartita

Nel momento in cui il Parma ha ritrovato una marcia da grande squadra, degna candidata alla promozione, le sue principali avversarie sono incorse in una serie di scivoloni (e va ringraziato in particolare il Forlì capace di battere Reggiana e Venezia) che le hanno zavorrate, cosicché, appena girata la boa di metà campionato, i crociati sono ancora in piena corsa per la vittoria finale. Diciamo pure, anzi, che in questo momento sono la formazione con più vento in poppa. Per le rinfrancanti vittorie nei due derby, certo, ma soprattutto per il modo autorevole con cui le ha centrate. La squadra ha subìto una metamorfosi, questo è sotto gli occhi di tutti, e le sensazioni che adesso regala quando gioca sono assai confortanti.

Oggi il calendario propone la trasferta di Lumezzane (dalle 14.30 la cronaca minuto per minuto sul nostro sito e la partita in diretta su Tv Parma) ed è fondamentale che il Parma porti a casa altri tre punti.

Per la classifica, naturalmente, che non potrebbe che migliorare, ma anche per dare a se stessi e alle avversarie un segnale preciso. Il campionato adesso va in letargo, tutti cercheranno rinforzi sul mercato e avranno tre settimane per cercare di rimodellare la squadra per poi ripresentarsi al via più competitivi. Ma un conto è arrivare alla pausa in affanno, quasi aggrappandosi a essa come a un salvagente, e un altro è invece rammaricarsi di non poter tornare subito in campo da tanto si è in forma. Trascorrere quasi un mese con il morale alle stelle è meglio che farlo da depressi. Detto questo, vincere e perdere a Lumezzane non è facile. Già, perché i bresciani hanno subito solo 15 gol in tutto il campionato, miglior difesa del girone, e ne hanno segnati solo 12, due più del Forlì.

Le formazioni