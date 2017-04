Padova-Parma

88' Il Padova accorcia le distanze con una sassata di Mandorlini, deviato da Iacoponi

85' L'occasione più pericolosa del Padova: girata di Alfageme: nulla da fare

82' Entra Simonetti, esce Scavone

70' Esce Nocciolini entra Mazzocchi

65' Ancora Nocciolini: palo

60' Nocciolini sfiora il 3-0. Bindi salva

53' Per la prima volta il Padova è pericoloso nel secondo tempo: un cross in area di Dettori sfila nell'area del Parma senza che qualcuno colpisca

50' il secondo tempo inizia con rirtmi più lenti rispetto al primo. Il Padova (scarico) non reagisce, conduce il gioco invece la formazione crociata

Primo Tempo

Dopo 45' Parma avanti 2-0: gol "flash" di Baraye dopo 28'' e bordata sotto la traversa di Calaiò. Parma ordinato e cinico: non si è disunito davanti agli attacchi (mai pericolosi) del Padova colpendo in due occasioni.

35' Corapi entra al posto di Munari

33' Calaiò segna il 2-0 con una gran bordata: palla sotto la traversa

24' Si corre molto, ma vere e proprie occasioni nitide da gol non ce ne sono

15' Il Padova è proiettato in avanti per il pareggio: ma il Parma tampona tranquillamente

9' Baraye incontenibile: dribbling e controdribbling al limite dell'area, palla di pochissimo alta

3': Calaiò sfiora il 2-0

28'': Appena il tempo di sistemare le squadre in campo che Baraye pèorta avanti i crociati

La presentazione della partita (Pacciani: "Deciderà il secondo posto" - Videocommento)

La sfida di stasera con il Padova (stadio Euganeo, ore 20,30 diretta Tv Parma alle 20,30 - Possibili problemi di ricezione: basta risintonizzare - leggi) è un crocevia fondamentale per l'epilogo della stagione del Parma.



Perché terminare la regular season al secondo posto può aiutare (e non poco): un turno in meno e un cammino (leggermente) più semplice nei play-off (Leggi: il regolamento dei play-off). Ma il vero nodo di questo scontro al vertice riguarda, oltre ai tre pesanti punti in palio, l'autostima che aumenterebbe in modo esponenziale per Padova o Parma, in caso di vittoria. Stasera D'Aversa dovrebbe confermare l'undici che (in 45') domenica ha battuto la Maceratese. Eventuali variazioni saranno da imputare esclusivamente a problemi fisici: un 4-3-3.

Il Venezia, nel frattempo, ha vinto contro la Feralpisalò (leggi). Pari, invece, 1-1 tra Reggiana e Albinoleffe (GUARDA TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL GIRONE B DI LEGA PRO)