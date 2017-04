Il confronto con i tifosi a fine partita. Piovani: "Involuzione imbarazzante" Foto Video

Finisce 1-0, tranne negli ultimi 10' Parma mai in partita. Irriconoscibile. Ci si aspettava una reazione che non è arrivata: partita al piccolo trotto per i crociati. Il Bassano ha fatto la sua partita e ha colpito con Fabbro. Una piccola crisi (dopo il ko di domenica) che preoccupa in chiave play-off. E il Pordenone che vince con il Padova 1-0 ora è ad un punto. Al termine della partita, squadra sotto la curva per un confronto con i tifosi.

La Partita in pillole

Secondo Tempo

83' Calaiò: fuori di poco

80' Ci prova Lucarelli con una staffilata. Ma è fuori di poco

74' Grandolfo spara e Frattali evita con la punta delle dita il 2-0

73' Il Parma non reagisce e non si fa pericoloso. E' il Pordenone che controlla la partita

57' Gol del Bassano: Fabbro traffige Frattali (A Pordenone, gol annullato al Padaova)

55' Il Parma non si fa avanti e lascia spazio al Bassano, che fa la sua partita

Primo tempo

45' Calaiò cade in area del Bassano: l'arbitro sorvola. Qualche dubbio sulla decisione arbitrale resta.

40' Parma incolore e poco convinto. Il Bassano ci crede di più. Minesso in tuffo davanti a Frattali è pericoloso.

24' Da Pordenone arriva la notizia che i padroni di casa sono avanti 1-0 sul Padova. Gol di Burrai

23' Metà tempo: Bassano più convinto in fase offensiva. Ma il Parma non trema

17' Due contropiedi: più Bassano, leggermente, che Parma. Ma nessuna paura.

10' il campo bagnato dopo il riscaldamento crea qualche problema per la velcità del pallone

Al 5' Bassano e Parma sono sullo 0-0

Trecento tifosi crociati al "Mercante" di Bassano. Squadre in campo, si parte per una partita molto importante.

Venezia 1-1 contro il Fano: promosso in serie B (Leggi)

Moreo al 38' del primo tempo porta avanti il Venezia. L'1-1 arriva con Capezzani al 56'. Un pari e un punto che bastano alla squadra di Inzaghi: Venezia 78 punti e matematica promozione in serie B con tre giornate d'anticipo. La squadra lagunare torna nel campionato cadetto dopo 12 anni.

La presentazione di Bassano-Parma

La trasferta di oggi a Bassano non poteva arrivare in un momento peggiore per il Parma. Alla rabbia per la pessima prestazione di domenica scorsa contro l'Ancona si è unita infatti quella derivante dalle accuse infamanti di aver venduto la partita (Guarda il video sugli ultimi sviluppi). Un'accusa non formulata esplicitamente, ma insinuata nelle menti dei tifosi adducendo a prova l'insolito numero di vincite registrare in una zona periferica di Napoli. E' inevitabile che l'aspetto tecnico della partita (si gioca alle 18,30 con diretta televisiva su Tv Parma) rischi così di passare in secondo piano. Ma è proprio questo che Roberto D'Aversa deve assolutamente cercare di evitare, perché un altro passo falso, dopo quello con l'Ancona, non solo non sarebbe tollerabile da un punto di vista sportivo, ma rischierebbe anche di mettere in serio pericolo quel secondo posto nel girone tanto faticosamente conquistato e “salvato” domenica scorsa grazie al successo del Venezia a Padova. Padova che allo stesso orario sarà in campo a Pordenone (Venezia in campo dalle 16.30 - segui le altre partite). Dopo aver puntato sul turnover domenica scorsa, stasera D'Aversa sembra intenzionato, proprio per evitare questo tipo di rischi, a tornare all'undici titolare.