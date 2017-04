Parma-Sudtirol 0-1: crociati sconfitti da un gol a tempo scaduto

Parma-Sudtirol 0-0: segui gli aggiornamenti in diretta.

Nella prima frazione di gioco in campo il Sudtirol spicca più del Parma. Al 40' con Nocciolini c'è un'occasione per il Parma: rovesciata sul fondo del centravanti sugli sviluppi di un corner procurato da una discesa di Scaglia. Ma alla fine niente gol. Il primo tempo finisce sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa i crociati cercano di pressare di più. I ritmi si fanno più alti, all'inizio della ripresa è in affanno la difesa del Sudtirol. Il Parma vuole affrettare i tempi per trovare il vantaggio ma in realtà i ragazzi di D'Aversa non riescono a sbloccare il risultato. Finché il Sudtirol segna a tempo scaduto: l'arbitro concede 5 minuti di recupero e al 91' Gliozzi fa gol. Sudtirol in vantaggio 1-0 sui padroni di casa.

Intanto il Pordenone ha pareggiato con l'Albinoleffe 1-1. Niente sorpasso in classifica ma la sconfitta in extremis dei crociati permette al Pordenone di agganciare il secondo posto assieme al Parma. Il Padova è a 63 (2-2 con l'Ancona), la Reggiana a 59.



Ieri prima tranche di partite con un'importante vittoria del Santarcangelo a Sambenedetto e una super rimonta del Feralpi ai danni della Reggiana. Nel Girone C da registrare il ritorno in B del Foggia dopo 19 anni (Leggi).