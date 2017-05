Ci prova (finalmente) Baraye da fuori: ma la palla è alta  0-0

18' Nessuno riesce ad affondare: allora ci prova Baraye da fuori. Palla alta

13' Il Parma cerca di colpire in contropiede, ma il Piacenza è attento

10' Parma e Piacenza si studiano. Nessun brivido.

5' Il Parma fa la partita, ma ancora zero emozioni

Parma in campo a Piacenza con la formazione annunciata.









La presentazione

Ci siamo, inizia il secondo «campionato» del Parma in questa lunga stagione di Lega Pro. Un campionato che si chiama «play-off»: oggi l'andata con il Piacenza e mercoledì il ritorno. E giovedì, per chi avrà superato il turno, si conoscerà l'avversario dei «quarti», dopo il sorteggio. E così via sino alla finale del 17 giugno prossimo, a Firenze. Quando si conoscerà il nome della quarta squadra promossa in B.

Ma quello che conta, da stasera in avanti, è pensare che ogni gara, ogni minuto di calcio giocato, rappresenta una vera e propria finale. Il Parma ha in dote una caratura tecnica importante. Ma questo non è bastato per la promozione diretta. I crociati spesso hanno «ciccato» la prestazione proprio per un approccio sbagliato alla partita, per mancanza di grinta e determinazione. O almeno questa è stata la sensazione. Di contro, quando i crociati hanno affrontato le cosiddette «big» hanno sempre sfoderato prestazioni importanti. Ecco, stasera il Parma non dovrà pensare di essere in vantaggio (in caso di parità perfetta dopo due gare) rispetto al Piacenza, non dovrà certo gestire il risultato: sono operazioni spesso malriuscite.

Anche perché il Parma dovrebbe aver smaltito quelle scorie, nervose ma anche fisiche, lasciate dal lungo mancato inseguimento al Venezia. Due settimane in cui il Parma prima ha carburato un motore che sembrava perdere qualche colpo e poi si è concentrato sul Piacenza. Il motto, per chi si è presentato davanti ai microfoni (da Calaiò a Tarozzi ad esempio), è stato: «giocare da provinciale». Non basterà. Perché il Piacenza è squadra organizzata, che ben adatta il suo gioco a quello degli avversari. Facile pensare che i padroni di casa, tecnicamente più deboli, punteranno proprio sull'equilibrio tra i reparti, su una difesa disposta in modo attento e su ripartenze letali. Grazie anche alla velocità di Nobile, una seconda punta che può spaccare le difese avversarie. E la retroguardia crociata dovrà fare molta attenzione a questo giocatore ma anche al più strutturato e possente Romero, una prima punta da tenere d'occhio.

Per questo c'è la sensazione che D'Aversa cambi poco (o nulla) rispetto alle ultime uscite, con un 4-3-3 che ormai dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) giocare a memoria. E soprattutto dovrebbe comunque trovare le giuste contromisure ad ogni sistema di gioco avversario. In ogni caso non bisogna dimenticare che si tornerà in campo già mercoledì prossimo, un'altra variabile da non sottovalutare.