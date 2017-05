Parma, per continuare a sognare

LEGA PRO PLAY-OFF QUARTI DI FINALE (La grglia delle partite - risultati)



GARA -1: IN CAMPO

AL TARDINI ALLE 20,30







Sandro Piovani

Due partite destinazione Firenze (dove si giocheranno semifinale e finale dei play-off di Lega Pro): alla fine una sola festeggerà la serie B. Ma intanto, a Firenze, bisogna andarci. L'ostacolo si chiama Lucchese: due atti da dentro o fuori, stasera (stadio Tardini, ore 20,30) a Parma, domenica a Lucca. Partire col piede giusto è fondamentale.

I nodi da sciogliere

E le scelte di Roberto D'Aversa, per stasera, non sono semplici. Da una parte c'è un capitano, tal Alessandro Lucarelli, che potrebbe presentarsi per l'ultima volta al Tardini. E lui non è l'unico acciaccato. Poi c'è da scegliere il regista, Corapi o Scozzarella? Poi la tattica: prudenza (rimandando la qualificazione alla gara di ritorno) o attacco (per cercare di sbrigare subito la pratica). Il tecnico crociato, stilando la formazione anti-Lucchese, avrà dunque più di un pensiero. Ma è proprio attraverso queste prove di maturità che cresce un allenatore ma anche la sua squadra.

Capitano sì, capitano no

La questione «Lucarelli» forse è la più delicata: da una parte la voglia del giocatore (e dell'uomo) di salutare il Tardini, dall'altra la necessità di mettere in campo la formazione migliore. Lucarelli è tra i convocati: partirà titolare o inierà la sfida in panchina? Lucarelli si è allenato, con i compagni, soltanto ieri. Dopo una settimana di terapie e riposo. La sensazione è che il capitano possa partire dalla panchina per entrare poi nel finale e beccarsi gli (stra)meritati applausi per le sue nove stagioni crociate. Però sarebbe bellissimo vederlo uscire per primo dal tunnel, davanti agli altri dieci crociati anti-Lucchese. «Ma a calcio non si vince con i sentimenti»: la vecchia massima di un altrettanto vecchio allenatore è vera. Però tutte le regole hanno una eccezione. E chissà che non sia questa.

Non solo Lucarelli

In settimana anche Iacoponi e Munari si sono allenati a parte, ma D'Aversa ieri ha ha tagliato corto con un «tutti disponibili». E dunque dovrebbero giocare.

Corapi o Scozzarella?

L'altro nodo da sciogliere riguarda la cabina di regia: Corapi (che una settimana fa ha fatto un partitone con il Piacenza) o Scozzarella (che ultimamente fatica)? Detta così la scelta sembra scontata, ma forse la qualità di Scozzarella potrebbe essere più utile della corsa e della determinazione di Corapi: la Lucchese non lascerà grandi spazi al Parma. Ogni piccola occasione andrà sfruttata. Vedremo chi giocherà.

L'importante è che arrivi la vittoria, anche con lo scarto minimo. Dunque attaccare senza frenesia. Ma attaccare, sino alla fine. Perché Firenze non è lontana.