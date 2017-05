Il Parma ha sofferto ma alla fine ce l'ha fatta, vincendo 2-1 sulla Lucchese in questa partita di andata dei quarti dei play-off. Domenica la partita di ritorno, in trasferta: nello stadio di Lucca si giocherà Lucchese-Parma, per un posto in semifinale.



Il Parma parte con slancio e già nei primi minuti l'attacco crociato si fa pericoloso nell'area della Lucchese. A inizio partita c'è una grande occasione per il Parma, con Calaiò pericolosissimo ma Nobile si fa trovare pronto e respinge. La Lucchese è arroccata sulla difensiva, ma poi prende coraggio e cerca di attaccare. All'ottavo minuto Cecchini ma il suo tiro non centra la porta. Dopo 15-20 minuti il Parma rallenta un po' il ritmo ma resta comunque un buon Parma quello che si vede al Tardini.

Al 27' occasione per il Parma: Munari colpisce di testa poco sopra alla traversa. Al 34' la Lucchese va in vantaggio, segnando su rigore. Di Cesare infatti stende in area Fanucchi e l'arbitro indica il dischetto. E Fanucchi trasforma il rigore: Lucchese in vantaggio. La squadra ospite va vicina al raddoppio ma al 43' Calaiò segna il gol del pareggio! Parma-Lucchese 1-1. E su questo risultato le squadre vanno negli spogliatoi al termine del primo tempo.

Nella ripresa, al 46' e al 48' due occasioni per i crociati. Parma in avanti. Al 50' Nocciolini è scatenato: fa un altro tentativo verso la porta di Nobile, ma questa volta il tiro è centrale. Al 62' cartellino giallo anche per Corapi, fallo su Fanucchi.

Al 66' esce Nocciolini ed entra Edera. Due minuti dopo Scozzarella rileva Corapi.

La Lucchese attacca: ha un'occasione ma Frattali fa una grande parata e salva il risultato. Al 74' Calaiò segna il gol del vantaggio del Parma!

Al minuto 85 entra in campo Alessandro Lucarelli: questa è l'ultima partita che gioca allo stadio Tardini. E mentre il capitano entra, il Tardini lo saluta con un'ovazione (video)

L'arbitro concede 4 minuti di recupero. Ma alla fine il risultato non cambia: Parma-Lucchese finisce 2-1.

I risultati sugli altri campi:

La Reggiana ha espugnato lo stadio di Livorno. La partita Livorno-Reggiana è finita infatti 1-2.

Lecce-Alessandria 1-1

Pordenone-Cosenza 1-0

Video

D'Aversa su Corapi: "Partita bellissima"



Il Parma potrebbe aver messo un piede in semifinale: il commento di Paolo Grossi

Il Parma sotto la curva dopo la vittoria



Al minuto 85 entra il capitano, Alessandro Lucarelli: ovazione del Tardini nella sua ultima partita in casa

I tifosi crociati "sfilano" davanti al Tardini



Bandiere al vento e musica in curva

L'arrivo dei tifosi della Lucchese

