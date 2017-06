Il Parma a Lucca per continuare il tour in Toscana

Boom di clic e molti voti. All'indomani del 2-1 del Tardini contro la Lucchese, tra luci ed ombre, avevamo chiesto ai nostri lettori quante possibilità il Parma avesse di staccare il primo biglietto per Firenze (leggi il sondaggio e guarda i risultati). Per le semifinali. Per il 67% dei lettori il Parma andrà, non da turista, nella città di Dante. Per il 22% sicuramente, per il 45% non senza un certo impegno da gettare sul campo. Il passaggio del turno è incerto per il 22%. Mentre saranno i toscani a giocare quasi in casa per l'11% dei votanti. Per il 7% senza stroria, per il 4% i rossoneri dovranno faticare. Staremo a vedere...

La presentazione (di Paolo Grossi)

Vigilia delicata, da dentro o fuori, questa di Lucchese-Parma (20,30, diretta su Tv Parma), ma speriamo di viverne altre due ancora più tese nei prossimi giorni. Questa volta il Parma affronta una formazione che è decisamente inferiore sotto tanti aspetti, e soprattutto lo fa partendo dal 2-1 dell'andata e avendo così a disposizione due risultati su tre per qualificarsi. Nella semifinale del 13 giugno contro la vincente di Pordenone-Cosenza e nell'eventuale successiva finale i valori sarebbero più livellati e si partirebbe dallo 0-0.

Lucchese inferiore, si diceva, ma lo si poteva dire di quasi tutte le squadre affrontate dal Parma quest'anno. E il fatto che invece i crociati abbiano lasciato per strada tanti punti, e raccolto alcune figure barbine, dovrebbe aver insegnato che il palmares, l'ingaggio, la gloria passata e anche il numero di tifosi alla fine contano poco se non si gioca con la fame e la voglia di vincere a tutti i costi. E' con questi ultimi ingredienti che l'Ancona, il Fano, il Bassano, il Sudtirol hanno messo ko i crociati.

Il Parma visto all'opera nei play-off però ha dato segnali incoraggianti e pare aver capito la lezione. Si è proposto con più umiltà e dedizione, si è adattato agli avversari mostrando un rispetto che forse non c'era sempre stato, ha saputo gestire i momenti di queste doppie sfide con una certa saggezza. In più, mercoledì si è scongelato Calaiò, e anche questo può essere un bell'asso nella manica.

La Lucchese stasera ha due strade da seguire: o parte a testa bassa, pressa in alto e impedisce il possesso palla ai crociati, cercando di metterne a nudo la lentezza in difesa, o tiene invece una condotta attendista nel primo tempo, puntando a non rischiare dietro per poi andare all'assalto nel finale e magari portare la gara ai supplementari.

L'esiguità della rosa, sfoltita a gennaio per fare fronte a disagi economici, e il caldo ormai estivo farebbero pensare più alla soluzione B. In ogni caso il Parma dovrà saper leggere la situazione, non farsi attirare troppo avanti e soprattutto non regalare inutili calci piazzati che possono causare pericoli altrimenti impensabili. Lucarelli è recuperato e permetterà così di schierare tre difensori di ruolo, visto che né Mazzocchi né Scaglia lo sono. E in una gara in trasferta in cui conta per prima cosa non perdere, è già importante.



I toscani potrebbero recuperare il loro leader e regista Mingazzini che però, proprio come Lucarelli, non sarà al top per i postumi di un acciacco. La Lucchese merita rispetto, ma non certo timore. A far paura in queste occasioni è solo il Parma ma la sensazione è che annusando l'atmosfera del match e la prospettiva dei prossimi, certe lacune verranno colmate e si rivedrà una squadra che merita di lottare fino in fondo per la B.