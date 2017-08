Quel tifoso del Parma di nome Vittorio Bottego Gallery

Una nota di parmigianità non stona nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria: si direbbe proprio che anche Vittorio Bottego festeggi la recente promozione del Parma in serie B. La statua dell’esploratore parmigiano, infatti, porta al collo un fazzoletto gialloblù. Chi lo ha messo si è reso protagonista di un’impresa non certo facile, perché arrampicarsi fin lassù non è agevole.

È da ricordare che, fino a pochi anni fa, il monumento dedicato a Bottego era orientato in modo diverso: non era rivolto verso la stazione ma, all’interno dell’ampio marciapiede con tante aiuole, era orientato verso il passaggio di chi, uscendo dalla stazione, si dirigeva verso il centro della città. Il monumento, realizzato da Ettore Ximenes nel 1907 nel decennale della morte di Bottego, ha avuto anche il suo «momento» filatelico: nel 1960 è apparso nel francobollo che è stato emesso per celebrare il centenario della nascita dell’esploratore.