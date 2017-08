Il Parma parte con la Cremonese in casa. Chiude a Spezia Tutto il calendario

Ecco il calendario ufficiale della Serie B. Il Parma inizia la sua avventura il 26 agosto in casa, contro la Cremonese. Finisce il campionato il 18 maggio 2018 a Spezia. Daniele Faggiano, elogiato dell'arrivo dei crociati in serie B: "Non sono contentissimo di questi complimenti, troppa attenzione su di noi. Il calendario? Siamo già contenti di essere qui: un ambiente che non frequentavamo fino aall'anno scorso. Contenti per aver fatto un salto così bello (due promozioni in due anni). Cercheremo di impegnarci con tutte le squadre al massimo, perchè siamo il Parma e dobbiamo dimostrarlo sempre sul campo”. Da segnare sull'agenda il 9 settembre, terza giornata con un (rivalità alle stelle tra le tifoserie) Parma-Brescia. Ritorno il 3 febbraio. Al contrario, gemellaggio storico e inossidabile con l'Empoli poco dopo alle 5a giornata (19 settembre e 17 febbraio). Non finisce qui, la giornata dopo i crociati ritrovano il Venezia (23 settembre e 24 febbraio). Derby emiliano, il primo, contro il Carpi alla 16a (25 novembre - 21 aprile). Secondo derby regionale con il Cesena alla 19a (16 dicembre e 5 maggio).

Il calendario completo della serie B giornata per giornata

Queste invece le parole dell'ad Luca Carra: “Sulla partenza in casa ci speravamo, in più è contro una neopromossa come noi, la Cremonese: una sfida equilibrata che sarà sicuramente suggestiva. In più nelle prime sei giornate incontriamo anche il Venezia, un’altra neopromossa. È un campionato ricco di sfide molto intriganti, noi dobbiamo pensare a noi stessi e a giocare ogni partita al massimo”.

La stagione

La Serie B ConTe.it 2017/2018 parte da Bari, dal meraviglioso scenario del castello Normanno Svevo, il luogo simbolo della città e una delle tante ricchezze dei 22 territori del Campionato, emblema di tradizione, storia e cultura. Una presentazione di sera quando il monumento attribuito a Ruggero II il Normanno è valorizzato dall’impianto di illuminazione artistica inaugurato nel 2008.

È l’86a edizione della Serie B, di quello che è a tutti gli effetti "Il campionato degli italiani" nei numeri e nella filosofia intesa come trampolino di lancio per giovani calciatori nostrani. Le percentuali della stagione 2016/17 lo dicono: oltre il 30% di under 21 e quasi l’80% di italiani. Tutto questo nel rispetto dei valori della persona e nella consapevolezza che per essere ottimi atleti bisogna essere prima di tutti uomini di qualità. Come la scelta di Giulio Maggiore, ragazzo di 19 anni dello Spezia, che ha rifiutato la convocazione dell’importante impegno mondiale dell’Under 20 per finire gli studi e ottenere il diploma di scuola superiore. A Maggiore viene consegnata una borsa di studio per avviare il percorso universitario, in continuità con il programma di formazione che la Lega B porta avanti da tre anni in collaborazione con alcuni atenei. Sempre durante la serata premiate le squadre vincitrici del Premio Fair Play, Carpi, e Disciplina, Virtus Entella, per la tifoseria e la squadra più corrette.

Le date – L’86a edizione del campionato della Serie B ConTe.it parte sabato 26 agosto, con un anticipo (che coinciderà con l’Opening Day) venerdì 25, e si chiude venerdì 18 maggio 2018. Prevede sei infrasettimanali: martedì 19 settembre, martedì 24 ottobre, martedì 27 febbraio, martedì 17 aprile, martedì 1 maggio, oltre al turno pasquale di giovedì 29 marzo. Confermato il format natalizio che ha riscontrato grande successo a livello di pubblico e audience: la scelta è quella di giocare alla domenica, il 24 e il 31 dicembre (con orari diurni da definire), mentre la sosta invernale è prevista dall’1 al 19 gennaio 2018 quando partirà il girone di ritorno.