E ora i gol che contano: alle 21.15 Bari-Parma. Le probabili formazioni

Tradizionale 4-3-3 che bene ha figurato fino ad ora nelle amichevoli estive: il Parma questa sera alle 21.15 scende in campo a Bari nel primo impegno ufficiale della stagione, il secondo turno di Coppa Italia. Gara secca: in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, sono previsti i supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Il Parma non parte favorito. Perché il Bari è squadra tosta che, oltre al passaggio del turno in Coppa, cerca soprattutto di tornare in serie A. Inoltre la formazione pugliese ha iniziato la preparazione con una settimana d'anticipo rispetto al Parma. E non è tutto: durante le amichevoli estive ha affrontato squadre importanti, con amichevoli di un certo spessore. Scelta opposta ha fatto il Parma che, a Pinzolo, è sceso in campo esclusivamente con formazioni dilettantistiche. Probabilmente perché psicologicamente il Parma aveva bisogno soprattutto di certezze. E i trenta gol segnati contro gli zero subiti possono effettivamente dare certezze.

Il Parma questa sera sarà chiamato ad una prova difficile con il gap fisico che potrebbe essere colmato dall'aspetto motivazionale. Sarebbe una risposta importante vedere in campo un Parma “tutto carattere”, pronto a combattere (sportivamente parlando) su ogni pallone, su ogni tackle. E alla fine non importa come andrà a finire, ma dare una dimostrazione di forza psicofisica potrebbe essere un primo passo importante. Per disputare poi una B lunga e difficile. E tremendamente snervante.