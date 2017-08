Galano elimina il Parma dalla Coppa Italia: sconfitto a Bari 2-1

Triplice fischio (con scintille tra i giocatori in campo), il Bari vince 2-1 ed elimina il Parma (doppietta di Galano). I pugliesi troveranno la Cremonese che ha eliminato l'Entella vincendo 1-0.

Secondo Tempo

95' Traversa di Siligardi

91' Brienza colpisce il palo: Bari vicino al terzo gol

90' Esce Scavone dentro Insigne per un 4-2-4 offensivo

90' Galano segna un gol stupendo in rovesciata per il 2-1

87' Improta di testa, di poco fuori

77' Esce Calaiò entra Nocciolini (Nel Bari dentro D'Elia per Morlo)

76' Galano semina il panico nella difesa crociata, Frattali devia in angolo

75' Bari pericoloso con Nenè

74' Sostituzione Bari: esce Busella entra Brienza

68' Altro time-out per incamerare liquidi

64' Scaglia sbaglia il retropassaggio, Frattali esce e salva sull'avversario al limite del fallo di rigore.

62' Baraye semina il panico nella difesa barese, salta due avversari ma il suo tiro non è preciso

55' Momento favorevole al Parma che è in avanti

53' Esce Scozzarella entra Corapi

50' Possesso palla nettamente a favore del Bari

2' Iniziano a muoversi le panchine: cambi in arrivo?

Primo tempo

48' Il tempo finisce con il Bari in avanti.

45' Tre minuti di recupero

42' Il match, dopo il pareggio, si è ravvivato

41, Scozzarella, fallo su Nenè, ammonito

40' Parma pericoloso nell'area barese. Contropiede dei pugliesi, ancora Galano che spara, ma Frattali respinge di pugno

36' Incertezza difensiva del Parma: Galano pareggia di testa anticipando tutti

35' Pochi brividi, Parma chiuso con sicurezza a gestire il vantaggio

24' Breve time out concesso alle due squadre per bere

15' Il Parma gestisce il vantaggio con sicurezza.

1' Baraye atterrato in area, rigore giusto. Batte Calaiò: gol. Parma avanti 1-0

Parma in campo a Bari in maglia blu.

La presentazione

Tradizionale 4-3-3 che bene ha figurato fino ad ora nelle amichevoli estive: il Parma questa sera alle 21.15 scende in campo a Bari nel primo impegno ufficiale della stagione, il secondo turno di Coppa Italia. Gara secca: in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, sono previsti i supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Il Parma non parte favorito. Perché il Bari è squadra tosta che, oltre al passaggio del turno in Coppa, cerca soprattutto di tornare in serie A. Inoltre la formazione pugliese ha iniziato la preparazione con una settimana d'anticipo rispetto al Parma. E non è tutto: durante le amichevoli estive ha affrontato squadre importanti, con amichevoli di un certo spessore. Scelta opposta ha fatto il Parma che, a Pinzolo, è sceso in campo esclusivamente con formazioni dilettantistiche. Probabilmente perché psicologicamente il Parma aveva bisogno soprattutto di certezze. E i trenta gol segnati contro gli zero subiti possono effettivamente dare certezze.

Il Parma questa sera sarà chiamato ad una prova difficile con il gap fisico che potrebbe essere colmato dall'aspetto motivazionale. Sarebbe una risposta importante vedere in campo un Parma “tutto carattere”, pronto a combattere (sportivamente parlando) su ogni pallone, su ogni tackle. E alla fine non importa come andrà a finire, ma dare una dimostrazione di forza psicofisica potrebbe essere un primo passo importante. Per disputare poi una B lunga e difficile. E tremendamente snervante.