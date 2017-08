Il Parma si presenta: sotto la Nord cori e festa per la squadra e le nuove maglie

La Nord è un cuore che batte, una cornice unica per quello che è un momento particolare per una squadra: la presentazione alla città. Ed ecco che il Parma, doppio salto verso il calcio che conta, verso la B, si presenta alla città, ai tifosi. I cori dei Boys (Freschi dell'inaugurazione della mostra dedicata alle loro 40 candeline - Guarda) sono la colonna sonora che scandisce le parole, i sogni, la commozione e i ringraziamenti dal palco (Presentazione condotta da Sandro Piovani e Monica Bertini). La serata inizia da dove eravamo rimasti, dal video della promozione di Firenze, dai giocatori che festeggiano. Poi Angelo Gandolfi, Pietro Pizzarotti. Poi Parma Partecipazioni Calcistiche con, in testa, Corrado Cavazzini. Spazio alla dirigenza cpn l'"eterno" Hernan Crespo, Giacomo Malmesi e Luca Carra. Poi? Spazio ai colori, alla passione. Alle nuove maglie, targate sempre Erreà. Sul palco Lucarelli, Calaiò e Munari con le nuove divise. Novità la terza maglia: rossa con croce bianca. Un riferimento alla "storica" vittoria del Parma di Zeman al Tardini contro il Real Madrid. Prima maglia crociata con nuovo colletto e tessuto. Tanti altri i piccoli detagli. Seconda maglia gialloblù a strisce: altro riferimento alle storiche vittorie in Uefa e Coppa Italia. I protagonisti, dalle giovanili alla prima squadra sul palco per gli applausi e i cori. Ora tocca al campo.

E il ds Faggiano svela un dettaglio sulla trattativa che tiene incollati i tifosi sui social e sui siti, Matri: "Abbiamo il sì del giocatore, ma la società in cui è tesserato (Sassuolo) non vuole privarsene".

I dettagli "tecnici" e stilistici delle nuove maglie

Nuovi modelli, studio sul tessuto e sui dettagli, caratterizzano le tre casacche realizzate da Erreà, sempre sponsor tecnico ufficiale dei Crociati.

Nel solco della tradizione, la prima divisa rispetta proprio il motivo della classica croce nera centrale che campeggia su fondo bianco. Vestibilità “slim fitting” ed elegante colletto a polo, la maglia home presenta nuove particolarità e finezze di stile come il fintino crociato stampato all’interno del colletto e l’hashtag #Crociati. I panta abbinati sono tutti neri arricchiti da uno speciale inserto sul retro applicato per impreziosirne la linea.

Altri dettagli come la scritta “Parma Calcio” negli spacchetti laterali all’interno della maglia, il simbolo della “Fenice” e l’etichetta crociata ricamate sul retro ritornano su tutte e tre le divise.

Si conferma, invece, il particolare tessuto dell’anno precedente, costruito con una particolare trama ad alveare formata da micro camere d’aria che garantisce un ideale effetto traspirante ed estrema leggerezza. Nella croce nera il filato è doppio e composto da fibre di tonalità diverse per ottenere il caratteristico colore “melange”, un effetto chiaro scuro ottenuto con una doppia tintura tipica dello stile tempo libero.

La seconda maglia ufficiale, ad ampie righe orizzontali giallo e blu rese più originali da una sottile riga nera che taglia la parte in giallo, richiama quella storica del ‘98-‘99 resa indimenticabile grazie alla vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina e in Coppa Uefa contro l’Olympique Marsiglia.

Semplice ed essenziale il taglio a girocollo all’interno del quale questa volta l’hashtag è #Gialloblu. Il kit si completa con panta tutti gialli con profili laterali blu.

Nella terza divisa, la croce è proposta in bianco a risaltare su un aggressivo fondo rosso.

In questo caso il rimando è ancora più lontano nel tempo poiché vuole rievocare la mitica amichevole dell’87 vinta contro il Real Madrid sotto la guida di Zdenek Zeman.

A richiamare la prima maglia, il collo è a polo bianco con profili neri come lungo le maniche mentre i panta coordinati sono rossi con dettagli bianchi.

