Partita iniziata. Prima palla gol per gli ospiti. Parma-Cremonese 0-0

4' Prima palla gol: è per la Cremonese

Azione d'attacco insistita del Parma, ma l'arbitro fischia un fallo di Baraye

Partita iniziata: schermaglie a centrocampo. Il primo cross è della Cremonese, libera Iacoponi

Ecco la formazione del Parma: Frattali, Iacoponi, Di Cesare, Scaglia, Calaiò, Baraye, Munari, Barillà, Nocciolini, Gagliolo, Dezi. Manca il capitano Lucarelli, che è in panchina





Al Tardini nel match che inaugura il campionato è di scena la Cremonese, neopromossa dai mezzi adeguati alle ambizioni

E' l'ora del debutto in serie B. il Parma s'è attrezzato per fare un campionato con grandi potenzialiità. Manchiamo da questo campionato dal 2009, quando la squadra di Guidolin si piazzò alle spalle del Bari di Conte centrando la promozione al primo tentativo. Quest'anno ci sono formazioni, tipo le tre retrocesse dalla A, che dispongono di mezzi e volontà per lottare subito per i primi due posti: Pescara, Palermo e Empoli. Ci sono anche Frosinone e Bari da tenere d'occhio.

L'avversario di oggi

La Cremonese ha preso tre nuovo giocatori (Paulinho, Garcia Tena e Cinelli), nelle ultime 48 ore. Nessuno di loro sarà in campo al Tardini ma ci saranno altri rinforzi importanti, come Mokulu e Croce, monitorati anche dal Parma, oltre all'ex Canini e al fantasista Maiorino. Il Parma ha assenze importanti, ma rincalzi altrettanto importanti. Resta, tra i dubbi di D'Aversa, quello del play maker. Munari, più aitante e scolastico, o Corapi, più rapido e, nel bene e nel male, imprevedibile? Ma in questa vigilia è un dettaglio. Siamo al fischio d'inizio: buon campionato Parma.