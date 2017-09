Decide un gol di Barillà nel primo tempo al 21'. Due traverse per il Novara che nel secondo tempo si rende pericoloso in alcune occasioni. Il Parma soffre un po' nel secondo tempo ma comunque controlla con carattere il vantaggio fino al 90'. Seconda vittoria, Parma a punteggio pieno.

La testa della classifica (Risultati e classifica - clicca)

Perugia, Frosinone, Parma e Carpi 6; Palermo e Empoli 4

La partita in pillole

Primo tempo

5' Prima emozione dopo una fase di studio e tattica: punizione di Dezi, alta.

8' Punizione a 5 metri dall'area, batte Ronaldo: incrocio dei pali a Frattali battuto.

9' Ammonito Barillà

17' Baraye numero incredibile, semina il panico in area del Novara, mette dentro ma nessun compagno è pronto al tocco vincente

21' Schema su calcio d'angolo: Baraye fa velo, arriva Barillà che fa partire un "missile": gol.

35' Mancano dieci minuti alla fine del primo tempo: i crociati controllano con autorevolezza il vantaggio

40' Fallo su Calaiò: ammonito Mantovani

43' Testa di Calaiò in mischia: di poco alto. Il Parma chiude in avanti

45' Calaiò calcia a colpo sicuro ma Benedettini devia in angolo

45' 2' minuti di recupero.

47' Baraye va giù in area, ma Sciaudone prende la palla. Non è rigore

Secondo tempo

50' Il Parma controlla il Novara

51' Da Cruz cade in area del Parma. Fallo dubbio (da rigore) di Gagliolo. L'arbitro lascia correre

55' Angolo, palla a Baraye che calcia a botta sicura, Ronaldo respinge.

59' Novara vicino al pareggio. Palla morbida in area di Sciaudone, arriva di testa Macheda che batte Frattali, ma centra la traversa

60' Esce Barillà entra Scavone

61' Sciaudone semina il panico nella difesa crociata. Il suo tiro è impreciso

65' Dentro il barbabomber Nocciolini, esce Insigne

70' Novara in avanti, il Parma soffre un pochino ma si difende

76' Il Parma torna a farsi in avanti

78' Maniero salta più in alto di tutti davanti a Frattali: fuori

79' Sansone calcia a colpo sicuro ma Frattali para

80' Altra occasione da fuori area per il Novara, Ronaldo spizzica il pallone che finisce fuori

82' Esce Baraye, entra di Di Gaudio

83' Ammonito Calaiò

90' I minuti di recupero sono 5'

91' Di Mariano spara un missile, Di Cesare devia, palla di poco fuori

Segui la Serie B in tempo reale

Nell'anticipo convincente ma sofferta vittoria dell’Empoli al Castellani contro il Bari per 3-2. Partita spettacolare e ricca di gol fin dai primi minuti quando si è scatenato l’ex di turno Francesco Caputo portando in vantaggio i toscani con una doppietta. Altro anticipo, ieri, tra Brescia e Palermo (Con Ghirardi in tribuna): 0-0.

Presentazione della partita

Prima gara fuori casa per il Parma di D'Aversa. I crociati a Novara (dove non hanno mai vinto) scendono in campo in maglia rossa con questa formazione: Frattali, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo, Scaglia, Dezi,Munari, Barillà, Baraye, Calaiò, Insigne