Brivido, poi il Parma va in vantaggio, controlla e sfiora il 2-0: dopo 45' è 1-0 a Novara

Finisce il primo tempo: a Novara, Parma in vantaggio 1-0 con gol di Barillà al 21'

5' Prima emozione dopo una fase di studio e tattica: punizione di Dezi, alta.

8' Punizione a 5 metri dall'area, batte Ronaldo: incrocio dei pali a Frattali battuto.

9' Ammonito Barillà

17' Baraye numero incredibile, semina il panico in area del Novara, mette dentro ma nessun compagno è pronto al tocco vincente

21' Schema su calcio d'angolo: Baraye fa velo, arriva Barillà che fa partire un "missile": gol.

35' Mancano dieci minuti alla fine del primo tempo: i crociati controllano con autorevolezza il vantaggio

40' Fallo su Calaiò: ammonito Mantovani

43' Testa di Calaiò in mischia: di poco alto. Il Parma chiude in avanti

2' minuti di recupero.

45' Calaiò calcia a colpo sicuro ma Benedettini devia in angolo

47' Baraye va giù in area, ma Sciaudone prende la palla. Non è rigore

Nell'anticipo convincente ma sofferta vittoria dell’Empoli al Castellani contro il Bari per 3-2. Partita spettacolare e ricca di gol fin dai primi minuti quando si è scatenato l’ex di turno Francesco Caputo portando in vantaggio i toscani con una doppietta. Altro anticipo, ieri, tra Brescia e Palermo (Con Ghirardi in tribuna): 0-0.

Presentazione della partita

Prima gara fuori casa per il Parma di D'Aversa. I crociati a Novara (dove non hanno mai vinto) scendono in campo in maglia rossa con questa formazione: Frattali, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo, Scaglia, Dezi,Munari, Barillà, Baraye, Calaiò, Insigne