Arriva il Brescia, Parma a caccia del tris Probabili formazioni

Le probabili formazioni

La partita

«Guai a sottovalutare il Brescia perché ha delle assenze o una squadra giovane», la frase di D'Aversa è lo spirito con cui il Parma affronta il Brescia. Se l'intensità non è massimale, infatti, il gap di tecnica e esperienza si assottiglia e allora potrebbero emergere magari la freschezza atletica o la fame come fattori importanti nell'economia della gara. Il Brescia non sembra granché. E' vero che una settimana fa ha impattato con il Palermo, ma ai rosanero mancavano tredici, dicasi tredici elementi tra nazionali e acciaccati. E ai lombardi stavolta mancherà anche Caracciolo, l'elemento di maggior spicco. Restano comunque alcune buone individualità, come Ndoj, o la coppia centrale Gastaldello-Meccariello, ma a ben pochi dei giocatori avversari D'Aversa farebbe spazio nella rosa del Parma. Detto questo segnaliamo, probabilmente in panchina, la presenza di quel Luca Cattaneo, brevilineo fantasista che a Firenze in giugno fece ammattire i nostri nelle file del Pordenone.

In partenza il tecnico Boscaglia pare intenzionato a schierare il 3-5-2 ma contro il consolidato 4-3-3 del Parma potrebbe far fatica a portarlo avanti. A Novara ad esempio dopo mezz'ora Corini aveva già virato sulla difesa a quattro.

Da parte sua D'Aversa si gode i sei punti in due partite, la difesa imbattuta (come quelle di Carpi e Venezia) e la rosa quasi al completo. Quasi perché, a parte il lungodegente Saporetti, manca all'appello Ceravolo che dopo essersi presentato martedì affermando di essere a posto, si è allenato a parte fino a ieri e rientrerà probabilmente in gruppo solo in settimana.