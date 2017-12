Rossoverdi in avanti nel finale: Ternana-Parma 1-1

3 minuti di recupero

44' Ternana in avanti

35' Entra Corapi, esce Scozzarella

30' Entra Nocciolini, esce Di Gaudio (Che non prende bene la sostituzione)

29' Tiscione sul fondo, crossa in area dove Tremolada colpisce: gol

23' A metà tempo, piove ancora, Parma avanti e i crociati controllano, puntando sul contropiede.

12' Iacoponi, Scozzarella e Gagliolo, in mischia, i loro tiri rimbalzano contro la difesa della Ternana.

3' Contropiede del Parma, palla a Dezi che scarica, ma Pizzarri nega il 2-0

Primo tempo

46' E'anche merito suo se il Parma mantiene il vantaggio. Carretta controlla e spara. Ma Frattali arriva nell'angolino e devia in angolo

42' Scavone perde la lente a contatto. Ma la Ternana spinge

38' Paolucci crossa, Montalto non ci arriva: la palla sta comunque entrando, ma Frattali compie un intervento strepitoso

36' Punizione di Scozzarella dal limite, fuori di poco

30' Pochi brividi, il Parma controlla bene il vantaggio.

21' Di Gaudio parte in velocità, evita l'avversario e, con un tiro a giro, realizza un gran gol. Parma avanti.

11' Stiramento per Munari: non ce la fa. Entra Dezi

3' Montalto spara dal limite: palla alta di poco. E' la prima occasione del match

La presentazione

Domenica si gioca Bari-Palermo, sfida tra le due squadre che assieme al Parma sono in testa alla classifica. E' permesso sognare che pareggino magari dopo che i crociati saranno usciti dal Liberati di Terni con tre punti? Certo, sognare non costa nulla e magari a volte serve per dare una motivazione in più a chi va in campo. Negli ultimi anni però in frangenti del genere il Parma ha spesso fatto flop. Adesso che in testa ci si è ritronati è un dovere sportivo e morale cercare di allungare per approfittare delle difficoltà altrui e del calendario.

La Ternana, avversaria di oggi, è squadra strana da decifrare. La proprietà è ambiziosa, ma più a parole che nei fatti, leggasi mercato. La rosa non è eccezionale però la squadra ha infilato diverse buone partite sfruttando l'agonismo e l'organizzazione. Il tecnico Pochesci ama il gioco offensivo e questo ha un costo: se i gol segnati sono 26, gli stessi del Parma, quelli subiti sono ben 31, quasi il doppio dei 16 incassati dai gialloblù. Questo denoterebbe una mancanza di equilibrio tattico e fors'anche fisico, dato che i rossoverdi spesso partono a mille ma arrivano con la lingua penzoloni, avendo visto sfumare diverse vittorie negli ultimi minuti. Per certi versi, e speriamo anche nel risultato finale, questa gara può ricordare quella di Foggia: avversaria che gioca e lascia giocare, pubblico caldo che la spinge avanti, allenatore in difficoltà.





Le formazioni in campo

Novara-Cremonese 1-1 all'ultimo istante (con un autogol)

ll’ultimo istante, il Novara acciuffa il pareggio grazie a un autogol ed evita l’ennesima sconfitta casalinga contro la Cremonese dell’ex Attilio Tesser. L'anticipo di B all’ora di pranzo finisce così 1-1, un risultato giusto anche perchè gli azzurri recriminano su una spinta in area ai danni di Maniero.

La Cremonese era passata in vantaggio con Scappini sul finire del primo tempo ma nella ripresa il Novara ha chiuso i lombardi nella loro metà campo, pur non concludendo in maniera pericolosa. All’ultimo respiro, quando stavano per scadere i 4' di recupero, un traversone basso dì Chaja è stato deviato nella propria rete da un maldestro intervento di Clayton.